Mundo Reino Unido parece não ter vontade de acabar com impasse do Brexit, diz premiê da Irlanda

O governo britânico parece não ter vontade política para resolver sua disputa comercial com a União Europeia (UE) e pode colocar em risco a paz conquistada com tanto esforço pela Irlanda do Norte, disse o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, nesta quarta-feira, 8.

O governo do primeiro-ministro Boris Johnson disse no mês passado que aprovaria uma lei para descartar partes de um tratado comercial com a UE assinado há menos de dois anos. A UE ameaçou retaliar. “Simplesmente não detecto uma vontade política sustentada em nome do governo do Reino Unido para resolver isso, porque sem dúvida pode ser resolvido”, disse Martin aos legisladores da UE em Estrasburgo, França.

Martin disse que, em vez do governo britânico tentar ajudar a consertar as coisas, “na verdade, vimos esforços para bloquear acordos e introduzir novos problemas”. Sindicalistas britânicos na Irlanda do Norte – a única parte do Reino Unido que faz fronteira com um estado membro da UE, a Irlanda de Martin – se opõem às regras comerciais, que criaram uma fronteira alfandegária no mar da Irlanda.