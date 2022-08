Reino Unido não importa combustíveis da Rússia pela 1ª vez em junho, após sanções

O Reino Unido não importou combustíveis da Rússia pela primeira vez em junho, após o governo britânico impor sanções a Moscou pela invasão da Ucrânia, segundo dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) publicados nesta quarta-feira, 24. Nos últimos meses, o Reino Unido e outros países da Europa vêm se esforçando para reduzir sua dependência do petróleo e gás natural da Rússia, em retaliação à guerra na Ucrânia, que se arrasta há seis meses. Números da ONS também mostraram que as importações britânicas de bens da Rússia caíram para 33 milhões de libras em junho, menor nível da série histórica iniciada em janeiro de 1997.