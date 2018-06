Reino Unido: manifestantes anti-Brexit protestam e pedem novo referendo

Milhares de manifestantes anti-Brexit marcharam neste sábado em

Londres para exigir um novo referendo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, marcando o segundo aniversário do referendo em que o país decidiu deixar o bloco.

Oponentes do Brexit, muitos agitando bandeiras da União Europeia, marcharam pelo centro de Londres até o Parlamento neste sábado, pedindo um referendo sobre qualquer acordo de saída que seja negociado entre o Reino Unido e a UE.

O Reino Unido decidiu por 52% a 48% dos votos em 23 de junho de 2016 deixar a UE, e

a sua saída oficial está prevista para 29 de março de 2019. Mas o país e seu governo conservador seguem divididos sobre que tipo de relacionamento o Reino Unido deseja ter com o bloco.

Os organizadores estimaram a participação de 100 mil pessoas na marcha. A polícia não forneceu uma estimativa oficial. Uma marcha rival pró-Brexit, exigindo que o Reino Unido não fizesse concessões à UE, atraiu uma multidão muito menor.

A campanha do Voto da População, que organizou a marcha anti-Brexit, argumenta que a opinião pública está se voltando contra o Brexit à medida que os custos econômicos se tornam mais claros.

Os principais apoiadores do Brexit, enquanto isso, advertiram o governo britânico a não

atrasar ou reduzir a saída do bloco de 28 países. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, disse que a primeira-ministra Theresa May deve entregar “o Brexit total” que os eleitores estavam buscando. Fonte: Associated Press.