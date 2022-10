Mundo Reino Unido: greve dos servidores paralisa maioria dos serviços de trem no país

A maior parte dos serviços de trem no Reino Unido foi suspensa neste sábado, após os trabalhadores ferroviários realizarem a mais recente de uma série de greves por melhores condições de trabalho e salários.

A paralisação, que deve durar 24 horas, conta com a adesão de mais de 40 mil trabalhadores, entre eles faxineiros, sinalizadores, funcionários de manutenção e da estação. Essa é a terceira mobilização em uma semana, e parte de uma onda crescente de greves de trabalhadores que buscam aumentos salariais para acompanhar a inflação que está em quase 10%.

Espera-se que apenas cerca de 20% dos serviços de trem operassem em todo o Reino Unido neste sábado, de acordo com a operadora de infraestrutura Network Rail, com a interrupção se estendendo até a manhã de domingo. “Sabemos que é difícil para o público”, disse o secretário-geral do Sindicato Ferroviário, Marítimo e de Transporte, Mick Lynch.