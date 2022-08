Reino Unido eleva teto de conta de energia anual para famílias em 80%

O teto para o gasto com energia no Reino Unido será elevado em 80% a partir do dia 1º de outubro, segundo anunciou nesta sexta-feira, 26, o regulador local. Em comunicado, o Escritório de Mercados de Gás e Eletricidade (Ofgem, na sigla em inglês) indicou que a tarifa máxima anual que cada família média poderá pagar passará das atuais 1,971 libras para 3,549 libras.

“O Ofgem alerta sobre as dificuldades que os preços da energia causarão neste inverno e insta o novo primeiro-ministro e o novo gabinete a fornecerem uma resposta adicional e urgente aos preços de energia em alta contínua”, diz a publicação. O país ainda não definiu seu novo líder, em uma disputa interna no partido conservador que opõe Liz Truss e Rishi Sunak.

Segundo o Ofgem, o aumento reflete o avanço contínuo dos preços globais do gás, “que começaram a subir à medida que o mundo se desbloqueou da pandemia de covid-19 e foram levados ainda mais a níveis recordes pela Rússia”. A ação deve atingir quase 24 milhões de famílias na Grã-Bretanha, enquanto a Irlanda do Norte adota um regime diferenciado.

O preço máximo estabelece ainda uma taxa de lucro que os fornecedores podem obter com as vendas domésticas de energia, que ficará em 1,9%. O órgão evitou fazer previsões para janeiro de 2023, mas admite que a situação fique “significativamente pior”. Na quinta-feira, 25, a Capital Economics elevou suas projeções para a inflação do Reino Unido, e agora espera um pico do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de 14,5% em janeiro, por conta do aumento nos preços do gás.

“Sabemos o enorme impacto que esse aumento de preço máximo terá nas famílias em todo a Grã Bretanha e as difíceis decisões que os consumidores terão que tomar agora. Falo com os clientes regularmente e sei que as notícias de hoje serão muito preocupantes para muitos”, afirmou o CEO do Ofgem, Jonathan Brearley.