Reino Unido busca energia nuclear para reduzir dependência energética da Rússia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta quinta-feira, 7, planos para construir mais usinas nucleares, aumentar a produção de energia renovável e explorar ainda mais as reservas domésticas de petróleo e gás para ajudar o país a reduzir sua dependência da energia russa após a invasão da Ucrânia.

Os preços do petróleo e do gás natural dispararam nos últimos meses, primeiro com o aumento da demanda por energia após a pandemia de covid-19 e, mais recentemente, em meio à preocupação de que a guerra possa reduzir o fornecimento da Rússia. Os altos preços estão alimentando uma crise de custo de vida no Reino Unido, onde os preços do gás e da eletricidade aumentaram 54% este mês.

Na quinta-feira, o governo respondeu a essas questões com o que chamou de estratégia para impulsionar “independência energética, segurança e prosperidade de longo prazo”. “Trata-se de enfrentar os erros do passado e garantir que estamos bem preparados para o futuro”, disse Johnson em Hinkley Point C, uma usina nuclear em construção no sudoeste da Inglaterra.

O projeto inclui planos para construir oito novos reatores nucleares até 2050, triplicando a produção de energia nuclear do Reino Unido para 24 gigawatts, ou um quarto da demanda projetada de eletricidade. Um dos principais desafios para atingir esse objetivo é o desenvolvimento de tecnologia ainda não comprovada para pequenos reatores modulares com menos de um terço do tamanho dos reatores existentes, disse o governo.

O governo também anunciou uma nova rodada de licenciamento para projetos de petróleo e gás no Mar do Norte, dizendo que esses combustíveis seriam fundamentais para a segurança energética do Reino Unido e como uma transição para energia renovável de baixo carbono. O governo também argumentou que o petróleo e o gás produzidos internamente teriam uma pegada de carbono menor do que a energia estrangeira que precisa ser transportada para o Reino Unido.

Outros elementos da estratégia incluem a promoção do uso da energia solar e o aumento da produção de hidrogênio para uso em células de combustível. Respondendo às críticas de que o plano faz pouco para lidar com o atual alto preço do gás e da eletricidade, Johnson destacou um pacote de medidas de 9 bilhões de libras (US$ 11,8 bilhões) anunciado anteriormente para ajudar os consumidores a compensar o aumento do custo de vida. Fonte: Associated Press