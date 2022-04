Reino Unido: atos da Rússia em Bucha devem ser investigados como crime de guerra

A representante permanente do Reino Unido nas Nações Unidas, Dame Barbara Woodward, defendeu nesta terça-feira, 5, que os atos da Rússia na cidade de Bucha, na Ucrânia, sejam investigados como crimes de guerra.

Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, Woodward afirmou que a brutalidade aumentou na invasão, com a Rússia sendo obrigada a deixar os arredores de Kiev. “Os civis estão sendo deliberadamente mortos em áreas onde as forças russas se retiraram recentemente”, disse. Em seu discurso, a embaixadora defendeu a justiça e dignidade dos ucranianos e mencionou a destruição de cidades. “Tudo isso poderia ser encerrado se a Federação da Rússia decidisse parar esta guerra agora”.