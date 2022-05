Reino Unido adota sanções contra empresas aéreas russas

O Reino Unido impôs, nesta quinta-feira, 19, novas sanções contra o setor de aviação da Rússia, em mais uma etapa da campanha em retaliação pela guerra na Ucrânia. As medidas miram nas companhia aéreas estatais Aeroflot e Rossiya Airlines, além da Ural Airlines.

Segundo comunicado, as empresas ficam proibidas de vender seus slots de pouso lucrativos e não utilizados nos aeroportos britânicos, o que impediria Moscou de lucrar com cerca de 50 milhões de libras.

A secretária do Tesouro do Reino Unido, Liz Truss, afirmou que o país manterá pressão sobre o Kremlin enquanto o presidente russo, Vladimir Putin, insistir com o “bárbaro ataque” ao território ucraniano. “Toda sanção econômica reforça nossa mensagem clara a Putin – não vamos parar até que a Ucrânia prevaleça”, disse a secretária.