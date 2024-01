Rei Charles III passará por cirurgia na próstata na próxima semana

Além dele, Kate Middleton, esposa do príncipe William, está internada após uma cirurgia abdominal planejada

O rei Charles III e a Princesa de Gales estão lidando com questões médicas que os forçarão a adiar compromissos públicos anteriormente planejados nas próximas semanas. Charles passará por um “procedimento corretivo” para uma próstata aumentada na próxima semana, anunciou o Palácio de Buckingham nesta quarta-feira, 17. O palácio afirmou que a condição do rei é benigna.

Pouco antes, o escritório da princesa anunciou que Kate permanecerá em um hospital privado em Londres por até duas semanas após passar por uma cirurgia abdominal planejada. A princesa, anteriormente Kate Middleton, é esposa do príncipe William, o herdeiro do trono.

Embora seja um tanto incomum para membros da família real divulgarem detalhes sobre sua saúde, os dois anúncios podem ajudar a evitar especulações se eventos com Charles ou Kate tiverem que ser adiados ou cancelados nas próximas semanas.

A publicidade em torno da cirurgia do rei é vista como uma oportunidade para incentivar outros homens a fazerem exames de próstata, de acordo com conselhos de saúde pública, observando que o monarca de 75 anos procurou tratamento “como milhares de homens a cada ano”, disse o palácio. A próstata aumentada é comum em homens com mais de 50 anos. A condição afeta a micção e geralmente não representa uma ameaça séria à saúde. Não é câncer e não aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata.

A mídia do Reino Unido e estrangeira tem se concentrado na saúde dos principais membros da realeza britânica nos últimos anos, primeiro quando a falecida rainha Elizabeth II se afastou da vista pública durante os últimos meses de seus 70 anos de reinado e, em seguida, quando Charles ascendeu ao trono em uma idade em que a maioria de seus contemporâneos já estava aposentada.

Kate, 42 anos, foi admitida na The London Clinic na terça-feira para uma cirurgia abdominal programada. O escritório da princesa no Palácio de Kensington não ofereceu mais detalhes, mas afirmou que sua condição não era cancerosa. Embora geralmente tenha boa saúde, Kate foi hospitalizada durante a gravidez devido a uma forte indisposição matinal.

Kate pediu desculpas por adiar os compromissos futuros, e o palácio disse que ela não retornará às funções públicas até depois da Páscoa. “Ela espera que o público compreenda seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos; e seu desejo de que suas informações médicas pessoais permaneçam privadas.”

Após a partida tumultuada do Príncipe Harry e Meghan para a Califórnia em 2020, o Príncipe e a Princesa de Gales consolidaram sua posição como alguns dos membros mais populares da família real. Kate, em particular, permaneceu uma figura confiável na vida pública.