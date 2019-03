Rato ‘gordinho’ fica preso em bueiro e é salvo por bombeiros; assista

O corpo de bombeiros da cidade alemã de Bensheim recebeu um chamado inusitado no último domingo, 24: salvar a vida de um rato ‘gordinho’ que ficou preso em um dos buracos da tampa de um bueiro.

“O rato tinha bastante gordura e ficou preso pelo quadril, sem poder ir para frente ou para trás”, disse o socorrista Michael Sehr à mídia local.

Possivelmente, o roedor estava saindo do bueiro quando ficou preso. Pelas imagens divulgadas, a metade superior dele ficou para fora, enquanto o rabo e as patas traseiras ainda estavam para dentro do buraco.

O socorrista já estava por perto quando a central recebeu um pedido de “resgate de animal pequeno”, mas ele não conseguiu retirar o rato de lá sozinho.

Uma operação de resgate razoavelmente grande foi montada para salvar o ratinho. Algumas pessoas questionaram o porquê de todo o esforço. “Mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito”, respondeu Sehr.