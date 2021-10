Rainha Elizabeth passa noite no hospital para série de exames

21 out 2021 às 20:56 • Última atualização 21 out 2021 às 21:59

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, passou uma noite no hospital para ser submetida a exames preliminares, segundo informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira, 21. De acordo com o comunicado, a monarca britânica já voltou ao Castelo de Windsor e estava de bom humor.

A rainha cancelou uma viagem oficial à Irlanda do Norte na quarta-feira com o palácio dizendo que ela havia sido instruída a descansar por sua equipe médica, e que isso não estava relacionado à covid-19.

“Seguindo o conselho médico para descansar por alguns dias, a rainha foi ao hospital na tarde de quarta-feira para alguns exames preliminares, retornando ao Castelo de Windsor na hora do almoço hoje (quinta-feira), e permanece de bom humor”, disse o palácio em um comunicado.

Segundo a BBC, Elizabeth II foi examinada por especialistas no hospital privado King Edward VII, no centro de Londres, o mesmo onde seu marido, príncipe Philip, foi internado, antes de morrer, em abril, aos 99 anos.

Uma fonte real disse que a rainha permaneceu no hospital por razões práticas e que sua equipe médica adotou uma abordagem cautelosa. Ela voltou para sua mesa para trabalhar na tarde de quinta-feira e estava realizando algumas tarefas leves, disse a fonte.

Elizabeth passou a noite de terça-feira oferecendo uma recepção com bebidas no Castelo de Windsor para líderes empresariais bilionários, como Bill Gates, depois que o primeiro-ministro Boris Johnson convocou uma conferência de investimento verde antes da cúpula do clima COP26.

A rainha, a monarca mais antiga e reinante do mundo — em 2022, serão 70 anos de reinado –, parecia com boa saúde na época, sorrindo feliz ao encontrar os convidados. (Com agências internacionais)