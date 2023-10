Mundo Quinto voo da FAB com brasileiros repatriados chega ao Brasil

A quinta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na “Operação Voltando em Paz”, de repatriação de brasileiros em Israel, chegou ao Brasil na madrugada deste domingo, por volta de 1h45 no horário de Brasília. Foram repatriados 215 brasileiros e 16 animais de estimação. O número total de resgatados já chega a 916.

O avião pousou no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. O governo também negocia a repatriação de brasileiros que estão na Faixa de Gaza por meio da fronteira com o Egito. A aeronave que fará este trabalho segue em Roma, na Itália.