Quênia retira embaixador na Somália em meio a conflito sobre território marítimo

O secretário de Relações Exteriores do Quênia, Macharia Kamau, afirmou que o país retirou seu embaixador na Somália e pediu ao embaixador somali que deixe o país, por causa de uma suposta ocupação de território marítimo pela Somália.

Kamau disse neste sábado que a retirada do embaixador é consequência “de uma decisão lamentável e escandalosa do governo da Somália de leiloar blocos de petróleo e gás no território marítimo do Quênia, que faz fronteira com a Somália”.

O Quênia e a Somália estão envolvidos em uma disputa legal na Corte Internacional de Justiça sobre suas águas territoriais no Oceano Índico.

Kamau afirmou que a ocupação do território é equivalente a um ato de agressão contra o povo do Quênia e seus recursos.

As tropas quenianas fazem parte das forças da União Africana que fortalecem o fraco governo da Somália contra uma insurgência extremista.

