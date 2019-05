Queda de helicóptero do Exército venezuelano mata ao menos três militares

Um helicóptero do Exército da Venezuela, com sete tripulantes, caiu por volta das 10h (13h em Brasília) deste sábado, 4, no município de El Hatillo, na região metropolitana de Caracas. As primeiras informações são de que há ao menos três militares mortos.

O líder opositor e autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou na sexta-feira, dia 3, que a oposição iria neste sábado, em passeatas, entregar documentos chamando a adesão dos militares para o projeto de derrubada do governo de Nicolás Maduro. Quatro centros militares de Caracas passaram esta manhã fortemente guarnecidos.