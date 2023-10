Mundo Quarta aeronave da FAB com brasileiros repatriados decola de Tel-Aviv rumo ao Rio de Janeiro

A quarta aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) empregada na “Operação Voltando em Paz”, de repatriação de brasileiros em Israel, decolou nesta sexta-feira, 13, de Tel-Aviv rumo ao Rio de Janeiro. A bordo, estão 207 brasileiros resgatados do conflito e quatro animais de estimação.

O voo tem como destino o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e a previsão de chegada é para a madrugada do sábado, 14.

Com o número de embarcados da aeronave, o Brasil atingirá um total de 701 brasileiros repatriados.

A sexta aeronave da missão, que foi cedida pela presidência da República, pousou em Roma, na Itália, no período da manhã. O país tem servido como escala na operação.

No momento, a aeronave aguarda autorização para pousar no Egito e repatriar cerca de 20 brasileiros que estão na Faixa de Gaza.