Putin visita Emirados Árabes, conversando sobre energia e conflitos

O presidente russo, Vladimir Putin, visitou os Emirados Árabes Unidos nesta quarta-feira antes de partir para a Arábia Saudita em uma viagem relâmpago de um dia com o objetivo de aumentar o perfil de Moscou como um mediador de poder no Oriente Médio, mesmo enquanto sua guerra continua na Ucrânia. Putin desembarcou em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que acolhe as conversações climáticas COP28 das Nações Unidas.

Foi sua primeira viagem à região desde antes da pandemia do coronavírus e da invasão da Ucrânia em 2022.

Falando no início das suas conversações com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Putin ofereceu-se para discutir a cooperação energética, o conflito no Oriente Médio e a crise ucraniana.

Ele elogiou o estado atual das relações da Rússia com os Emirados Árabes Unidos e felicitou o país por acolher as conversações climáticas da COP28.

A Rússia faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep+), que é um grupo de membros do cartel e outras nações que geriram a produção para tentar aumentar os preços do petróleo bruto.

Na semana passada, o grupo expandiu alguns cortes de produção para o próximo ano e trouxe para o grupo um promissor fornecedor de petróleo, o Brasil. Fonte: Associated Press