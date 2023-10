Putin vai à China, em mostra ante apoio econômico e diplomático de Pequim a Moscou

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve se reunir nesta semana com líderes da China em Pequim, em uma visita que mostra o apoio de Pequim a Moscou durante a guerra na Ucrânia. Os dois países têm reafirmado uma aliança informal contra os Estados Unidos e outras nações democráticas, agora complicada pela guerra entre Israel e Hamas.

A China busca equilibrar seus laços com Israel e suas relações econômicas com o Irã e a Síria, que são fortemente apoiados pela Rússia. A visita de Putin é também uma mostra de apoio para o líder chinês, Xi Jinping, e sua Iniciativa Cinturão e Rota, para construir infraestrutura e expandir a influência chinesa no exterior.