Mundo Putin manda ‘tropas de paz’ para repúblicas separatistas no Leste da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou o envio de “tropas de paz” para Donetsk e Lugansk, duas províncias separatistas no leste da Ucrânia, pouco depois de tê-las reconhecido como países independentes.

De acordo com dois decretos assinados pelo líder russo, os militares irão “garantir a paz” nos territórios até a assinatura de acordos de Amizade, Cooperação e Ajuda Mútua entre Donetsk e Lugansk e Moscou.

Ainda não está claro se essas tropas permanecerão no território já controlado pelos rebeldes ou avançarão para locais dessas províncias sob controle do Exército ucraniano. (Com agências internacionais)