Putin diz que Rússia irá honrar compromissos de gás, mas alerta sobre Nord Stream

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que Moscou irá honrar seus compromissos de fornecer gás natural para a Europa, mas alertou que fluxos por meio do gasoduto Nord Stream poderão diminuir em breve se sanções em vigor impedirem nova manutenção de seus componentes.

O Nord Stream, principal gasoduto que liga a Rússia à Europa, está desativado para manutenção periódica e governos europeus temem que o Kremlin não restaure os fluxos de gás quando os trabalhos forem concluídos, nesta quinta-feira (21). Um corte prolongado no fornecimento de gás pode levar países da região a racionar energia, prejudicando a indústria e afetando seu já frágil desempenho econômico.

Em comentários feitos nesta terça-feira (19) à noite durante visita a Teerã, a capital iraniana, Putin disse que a produtora estatal de gás russa “Gazprom sempre cumpriu e cumprirá todas as suas obrigações”.

O presidente russo acrescentou, porém, que a menos que uma turbina retorne logo ao Nord Stream, os fluxos poderão cair para cerca de 20% da capacidade na próxima semana. Putin disse ainda que outra turbina terá de entrar em manutenção em 26 de julho.

Antes mesmo da manutenção periódica, a Gazprom cortou a oferta por meio da Nord Stream a 40% de sua capacidade, atribuindo o gesto a sanções impostas pelo governo canadense a Moscou pela guerra na Ucrânia. As sanções teriam impedido a volta de uma turbina que passa por reparos no Canadá. Autoridades europeias veem a justificativa da turbina como um pretexto da Rússia para tentar prejudicar a economia do continente. Fonte: Dow Jones Newswires.