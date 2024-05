Putin diz que quer zona tampão na Carcóvia e não planeja capturar região

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse, nesta sexta-feira, 17, que a ofensiva de Moscou na região ucraniana da Carcóvia tem como objetivo criar uma zona tampão, e que não tem planos de capturar a cidade. Falando a repórteres nesta sexta-feira em uma visita a Harbin, na China, Putin disse que Moscou lançou ataques na região em resposta ao bombardeio ucraniano na região russa de Belgorod.

“Eu disse publicamente que, se isso continuar, seremos forçados a criar uma zona de segurança, uma zona sanitária”, afirmou o presidente russo.

Putin disse que as tropas russas estavam “avançando diariamente de acordo com o planejado”. Fonte: Associated Press