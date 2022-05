Putin diz que Ocidente falhará na tentativa de isolar a Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira, 26, que o Ocidente falhará em sua tentativa de isolar Moscou e enfrentará problemas econômicos crescentes. Em videoconferência com membros do Fórum Econômico da Eurásia, que reúne várias nações da antiga União Soviética, Putin disse que a Rússia não se isolará das relações internacionais de cooperação. Na visão dele, isolar o país é uma tarefa “impossível, totalmente irrealista no mundo moderno” e “aqueles que tentam fazê-lo prejudicam principalmente a eles próprios”.

O líder russo citou crescentes desafios econômicos no Ocidente, incluindo “inflação nunca vista em 40 anos, desemprego crescente, ruptura de cadeias produtivas e o agravamento das crises globais em esferas tão sensíveis como a alimentação.”

“Isso não é uma piada”, disse ele. “Isso é uma coisa séria que terá um impacto em todo o sistema de relações econômicas e políticas.” Ele criticou o Ocidente por apreender reservas russas, dizendo que “o roubo dos bens dos outros nunca trouxeram nenhum bem.”. Fonte: Associated Press.