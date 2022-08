Putin diz que Gorbachev ‘teve um grande impacto na história do mundo’

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou homenagem nesta quarta-feira, 31, ao ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, último presidente da União Soviética e um de seus principais críticos no país. Gorbachev morreu na terça-feira, 30, aos 91 anos. Nas palavras de Putin, o último líder da União Soviética teve “um grande impacto na história do mundo”.

A mensagem cuidadosamente redigida abordou o legado de Gorbachev enquanto eliminou as críticas mais diretas que Putin sempre fez sobre as decisões que levaram à queda da União Soviética. “Mikhail Gorbachev é um político e um estadista que teve um grande impacto na evolução da história do mundo. Guiou o nosso país em um período de mudanças complexas e dramáticas, e de grandes desafios de política externa, econômicos e sociais”, afirmou Putin em um telegrama de condolências publicado pelo Kremlin.

Foi a primeira vez que Putin falou diretamente após a morte de Gorbachev – na terça-feira, o presidente russo havia enviado condolências por meio do Kremlin.

Gorbachev foi um dos críticos mais contundentes do atual líder russo internamente, apesar de concordar com Putin sobre a suposta hostilidade do Ocidente com a Rússia.

Putin teve um relacionamento tenso com Gorbachev, que iniciou políticas que levaram à queda da União Soviética. Putin chamou o colapso do país de “a maior catástrofe geopolítica do século”. Gorbachev também criticou Putin por reverter as reformas democráticas e reintroduzir elementos de repressão que às vezes lembram a era soviética.

Funeral

O Kremlin disse que ainda não foi tomada uma decisão sobre se Gorbachev receberia um funeral de Estado. Seria altamente incomum para um ex-líder do Kremlin, mesmo um tão controverso na Rússia quanto Gorbachev, não receber um.

“Nenhuma decisão foi tomada neste momento”, disse Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, acrescentando que a questão será abordada na quarta-feira. Em comentários separados, Peskov chamou Gorbachev de “homem extraordinário e único”.

Trajetória

Mikhail Gorbachev foi o último presidente da União Soviética, cuja ascensão ao poder desencadeou uma série de mudanças revolucionárias que transformaram o mapa da Europa. O ex-líder soviético ficou mundialmente conhecido como o homem que acabou com a Guerra Fria sem violência, mas muitos russos o condenavam por ter iniciado as ousadas reformas de abertura (Perestroika e Glasnost) que levaram ao colapso da URSS, dando início a um período economicamente difícil para os países que dela se desmembraram. Gorbachev foi responsável por implantar o processo de abertura política na então potência comunista e por negociar com os Estados Unidos o fim da competição por armamento nuclear. Em 1990, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. (Com agências internacionais).