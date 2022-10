Putin diz estar pronto para retomar fornecimento de gás pelo Nord Stream 2

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse na quarta-feira (12) que Moscou está pronta para retomar o fornecimento de gás para a Europa por meio do gasoduto Nord Stream 2, que conecta seu país à Alemanha sob o Mar Báltico. A oferta foi rapidamente rejeitada por Berlim. Autoridades alemãs disseram que a Rússia interrompeu o fornecimento por meio do Nord Stream 1 como uma jogada política e questionaram por que o fornecimento através do Nord Stream 2 seria mais confiável.

Em fórum de energia de Moscou, Putin acusou novamente os Estados Unidos de estarem por trás das explosões que interromperam as conexões do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, causando um vazamento maciço de gás e levando os gasoduto a ficar fora de serviço.

Os EUA já rejeitaram alegações semelhantes de Putin. Vários governos europeus disseram que as explosões submarinas que atingiram os dois gasodutos do Nord Stream provavelmente foram causadas por sabotagem, mas não chegaram a atribuir a culpa.

“Independentemente da possível sabotagem dos dois gasodutos, vimos que a Rússia não é mais um fornecedor confiável de energia e que, mesmo antes do dano ao Nord Stream 1, não havia mais gás fluindo”, disse uma porta-voz do governo alemão, Christiane Hoffmann, a repórteres em Berlim. “Então, para nós, não há razão para acreditar que isso mudaria”. Questionada, Hoffmann afirmou que descartaria uso do Nord Stream 2. Fonte: Associated Press.