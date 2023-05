Mundo Putin conversou com Lula sobre G7 e se disse aberto a ‘diálogo’ com Ucrânia, diz Moscou

O Kremlin classificou como construtiva a conversa por telefone entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, 26. De acordo com o governo russo, Lula compartilhou suas impressões sobre sua participação na cúpula do G7 no último fim de semana e falou sobre possíveis esforços de mediação na busca por uma solução para o conflito na Ucrânia.

Putin confirmou a abertura da parte russa a “diálogo” a nível político e diplomática com a Ucrânia, mas acusou Kiev e o Ocidente de bloquearem os esforços, disse o Kremlin em comunicado.

Os chefes de Estado discutiram ainda aspectos atuais da parceria estratégica entre os dois países e manifestaram interesse mútuo no aprofundamento da cooperação, e trataram de questões relacionadas ao trabalho conjunto no Brics e em outras plataformas multilaterais, segundo a nota.

Lula já havia confirmado a conversa com Putin e informou ter recusado convite para viagem à Rússia.