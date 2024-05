Putin conclui visita à China, com ênfase a laços estratégicos bilaterais e pessoais

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, concluiu uma visita de dois dias à China nesta sexta-feira, 17, dando ênfase aos laços estratégicos bilaterais, assim como ao seu relacionamento pessoal com o presidente chinês, Xi Jinping, com ambos tentando se vender como uma alternativa para a influência global dos EUA.

Putin elogiou o avanço do comércio bilateral durante passagem pela cidade de Harbin, no nordeste do país. Ele também conheceu estudantes do Instituto de Tecnologia de Harbin, que supostamente trabalha em estreita colaboração com o Exército de Libertação Popular.

Falando a repórteres, Putin agradeceu a Xi e descreveu suas conversas como “substanciais”, ao dizer que passou “quase um dia inteiro, de manhã à noite” com o líder chinês e outras autoridades em Pequim, no dia anterior.

A parceria entre a China e a Rússia “não é direcionada contra ninguém”, disse Putin, em uma referência velada ao Ocidente. “É apenas um o objetivo: criar melhores condições para o desenvolvimento de nossos países e melhorar o bem-estar do povo da China e da Federação Russa.”

Mas Putin repreendeu, de forma indireta, os EUA e outros que se opõem à relação entre Moscou e Pequim, dizendo que um “mundo multipolar emergente…está agora tomando forma diante dos nossos olhos”.

“E é importante que aqueles que estão tentando manter seu monopólio na tomada de decisões no mundo sobre todas as questões… façam tudo que for possível para garantir que esse processo ocorra de forma natural”, disse o presidente russo.

Tanto a Rússia quanto a China têm frequentemente falado sobre um “mundo multipolar emergente”, em resposta ao que consideram ser uma postura hegemônica dos EUA. Fonte: Associated Press.