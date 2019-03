Putin adota leis contra ‘notícias falsas’

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou nesta segunda-feira, 18, duas leis, uma que permite bloquear ou multar os veículos digitais que espalhem notícias falsas e outra que pune aqueles que cometerem “ofensas contra os símbolos do Estado”.

A publicação oficial das leis, aprovadas no início de março e criticadas pelos defensores dos direitos humanos, coincide com as celebrações do quinto aniversário da anexação russa da península ucraniana da Crimeia, condenada pela comunidade internacional. Putin viajou nesta segunda-feira para a Crimeia para assegurar que a anexação do território é irreversível.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.