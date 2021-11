Psaki: ‘Permaneça no México’, de Trump, não deve ser foco entre Biden e Obrador

O programa “Permaneça no México”, estabelecido no ano passado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump, não deve ser um “ponto importante” no encontro desta quinta-feira, 18, entre o presidente americano, Joe Biden, e mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de acordo com a Casa Branca.

A secretária de imprensa, Jen Psaki, disse que os EUA precisam de uma reforma na legislação de imigração, que trate do longo termo. A administração “anseia” conversar com o Congresso para avançar tal projeto, diz ela.