Mundo Psaki diz que negociações com Irã por acordo nucler têm tido ‘alguns progressos’

A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta sexta-feira, 7, que as negociações indiretas com o Irã pelo acordo nuclear têm tido “alguns progressos”, mas ressaltou que os Estados Unidos só vão retirar as sanções contra país persa quando Teerã começar a reduzir o enriquecimento de urânio. “Sempre soubemos que esse seria um processo demorado”, disse, em entrevista coletiva.

O tratado nuclear foi firmado em 2015 pelo ex-presidente americano Joe Biden, mas abandonado pelo seu sucessor, Donald Trump. Desde então, as outras potencias ocidentais signatárias do acordo têm tentado convencer os EUA a voltarem, enquanto o Irã intensifica o enriquecimento de urânio, que pode permitir a criação de uma bomba atômica.