Província do Canadá declara estado de emergência após enchentes

A província Colúmbia Britânica, no Canadá, declarou estado de emergência na quarta-feira, 17, após enchentes e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas.

Na segunda-feira, 15, o corpo de uma mulher foi recuperado em um dos incidentes que ocorreram na região. As autoridades disseram que esperam encontrar mais mortos.

Todas as principais rotas entre a Vancouver, a terceira cidade mais populosa do País, e o interior da província foram bloqueadas por deslizamentos, inundações ou deslizamentos de terra após chuvas no sul da região iniciadas no sábado, 13.

“As chuvas torrenciais causaram inundações terríveis que afetaram a vida e tiraram a vida de pessoas em toda a Colúmbia Britânica. Quero que a população saiba que o governo federal tem colaborado com as autoridades locais ”, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. “Estamos enviando recursos para ajudar as pessoas, mas também estaremos lá para limpar e reconstruir após os impactos desses eventos climáticos extremos”, acrescentou.

O governo federal informou que colocará a Força Aérea Real, também conhecida como Comando Aéreo, para auxiliar nos esforços de evacuação e fornecer suporte nas linhas de abastecimento.

Helicópteros militares participaram da evacuação de cerca de 300 pessoas de uma rodovia onde sobreviventes ficaram presos dentro de seus veículos na noite de domingo, 14, após um deslizamento de terra.

“Prevemos a confirmação de mais mortes nos próximos dias”, lamentou John Horgan, primeiro-ministro da Colúmbia Britânica.

Horgan descreveu as chuvas como o evento que ocorre uma vez a cada 500 anos. Disse que a declaração do estado de emergência incluirá restrições às viagens para que o transporte de produtos essenciais e os serviços médicos e de emergência cheguem às comunidades necessitadas. Ele pediu à população que não acumulasse ativos.

“Estes são tempos muito difíceis. Há dois anos, falo neste pódio sobre os tempos difíceis que enfrentamos: desafios sem precedentes na saúde pública, incêndios florestais, aquecimento e agora essas inundações devastadoras que nunca vimos antes ”, relembrou Horgan. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS