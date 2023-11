Protesto em Londres condena antissemitismo

Dezenas de milhares de pessoas, incluindo o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se reuniram em Londres neste domingo, 26, para uma marcha contra o antissemitismo, um dia depois de uma grande multidão ter comparecido a um comício pró-Palestina.

Johnson estava acompanhado do rabino-chefe do Reino Unido, Ephraim Mirvis, e de altos funcionários do governo na marcha para expressar solidariedade à comunidade judaica. Os organizadores consideraram esta a maior reunião contra o antissemitismo em Londres em quase um século.

Os manifestantes agitavam bandeiras israelenses e bandeiras do Reino Unido, e seguravam cartazes com os dizeres “Nunca mais é agora” e “Tolerância zero com antissemitas”.

A marcha de domingo foi organizada em meio a preocupações com o aumento das tensões provocadas pela guerra entre Israel e Hamas, em Gaza.