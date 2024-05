Promotoria pede que Trump pague multas adicionais por violar ordem de silêncio

Promotores americanos buscam sanções adicionais para o ex-presidente americano Donald Trump por ter violado a ordem de silêncio imposta em um dos casos que enfrenta na Justiça.

Promotores do gabinete distrital de Manhattan solicitaram multas de US$ 1.000 para cada um dos quatro comentários de Trump que, segundo eles, violaram a ordem de silêncio de um juiz que o proibia de atacar testemunhas, jurados e outras pessoas intimamente ligadas ao caso.

“O réu está falando sobre as testemunhas e o júri neste caso, um aqui mesmo do lado de fora desta porta”, disse o promotor Christopher Conroy. “Este é o momento mais crítico, o momento em que o processo tem que ser protegido.”

Tais penalidades se somariam a uma multa de US$ 9.000 que o juiz Juan M. Merchan impôs nesta terça-feira, relacionada a nove violações separadas da ordem de silêncio que ele encontrou.

No caso em questão, Trump é acusado de fazer conchavos com aliados para derrubar matérias jornalísticas que seriam ruins para sua imagem durante a campanha presidencial de 2016. O novo pedido dos promotores foi apresentado nesta quinta-feira, durante mais um dia de julgamento, em que testemunhas foram ouvidas. Fonte: Associated Press.