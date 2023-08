Promotora apresentará evidências de suposta interferência de Trump nas eleições

A promotora distrital do Estado americano da Geórgia que investigou a suposta interferência eleitoral do ex-presidente Donald Trump começará a apresentar evidências a um grande júri em Atlanta no início desta semana, de acordo com testemunhas convocadas para comparecer.

O cronograma da promotora distrital do condado de Fulton, Fani Willis, ficou mais claro neste sábado (12), quando duas testemunhas na investigação disseram que foram convocadas para depor na próxima terça-feira. Especialistas jurídicos disseram que esperam que a apresentação de provas demore cerca de dois dias.

Há dois grandes júris reunidos no Condado de Fulton até o fim de agosto: um às segundas e terças e outro às quintas e sextas-feiras. Os últimos desdobramentos sugerem que Willis começará sua apresentação do caso na segunda-feira, e o público poderá saber se Trump e outros foram indiciados na noite de terça-feira.

“Posso confirmar que fui solicitado a testemunhar perante o grande júri do condado de Fulton na terça-feira”, disse Geoff Duncan, ex-vice-governador da Geórgia, que se manifestou contra as falsas alegações de Trump de que a eleição de 3 de novembro de 2020 foi marcada por fraude.

“Estou ansioso para responder às perguntas deles sobre a eleição de 2020”, disse Duncan, um republicano, em um comunicado. “Os republicanos nunca devem deixar que a honestidade seja confundida com fraqueza.”

Outra testemunha convocada para depor é George Chidi, um jornalista independente que se deparou com uma reunião de funcionários estaduais do Partido Republicano que buscava certificar uma lista alternativa de votos do Colégio Eleitoral para Trump. O objetivo era comprometer os votos eleitorais do Estado para o vencedor democrata da disputa, Joe Biden.

Um foco da investigação de Willis foram esses “eleitores alternativos”, indivíduos que assinaram um certificado declarando que Trump havia vencido a Geórgia nas eleições de 2020 e se declararam eleitores “devidamente eleitos e qualificados” da Geórgia.

Trump disse que não fez nada de errado na Geórgia e que Willis é tendencioso contra ele.