Prometo continuar buscando o diálogo, diz presidente da Coreia do Sul

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, afirmou que, apesar do cancelamento da reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o país vai continuar a buscar o diálogo com Pyongyang.

“A desnuclearização da península coreana não pode ser abandonada ou atrasada”, afirmou o presidente sul-coreano, após reunião de emergência com o gabinete dele.

Participaram ainda do encontro o chefe da espionagem do país, Suh Hoon, e o conselheiro de segurança nacional, Chung Eui-yong, que intermediou o convite para a cúpula entre Kim e Trump no começo do ano.

Moon se disse ainda “perplexo e profundamente lastimado” com o cancelamento do entre Kim e Trump, que estava marcado para ocorrer em 12 de junho em Cingapura. “A sinceridade dos que tentaram resolver a questão coreana não mudou.” Fonte: Dow Jones Newswires.