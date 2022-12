Profissionais de saúde da Grã-Bretanha anunciam greves para 2023

Os profissionais de saúde da Grã-Bretanha anunciaram novas greves em janeiro de 2023. Eles buscam aumentos salariais de acordo com a inflação. Milhares de enfermeiras vão paralisar seus serviços novamente nos dias 18 e 19 de janeiro, disse o Royal College of Nursing na sexta-feira, 23. As informações são do Al Jazeera.

O primeiro-ministro Rishi Sunak disse estar “triste” e “desapontado” com as greves generalizadas, mas disse que a recusa em negociar os salários do setor público era a “coisa certa” a fazer a longo prazo. Ele insistiu que não poderia ceder ou correria o risco de alimentar a inflação.

“Não desejo prolongar esta disputa, mas o primeiro-ministro não nos deixou escolha”, disse o secretário-geral do Royal College of Nursing, Pat Cullen, na sexta-feira.

Os trabalhadores de ambulâncias representados pelo sindicato GMB agendaram nova paralisação em 11 de janeiro. As datas de greve para o sindicato dos enfermeiros da Escócia também devem ser anunciadas no ano novo.

O impacto das greves de enfermeiras na Inglaterra será ampliado no novo ano, com o número de fundos do Serviço Nacional de Saúde (NHS) envolvidos aumenta de 44 para 55.

As recusas do primeiro-ministro em considerar aumentos salariais significam que há poucas chances de as disputas trabalhistas terminarem.

Entregas postais, manutenção de rodovias e testes de direção também estão interrompidos por greves. Outras dificuldades de viagem surgiram no sábado, 24, véspera de Natal, quando se esperava que a maioria dos serviços ferroviários fosse cancelada.