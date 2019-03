Procuradoria abre processo contra Guaidó por suposta “sabotagem elétrica”

A Procuradoria Geral da Venezuela anunciou nesta terça-feira a abertura de investigação judicial contra o líder oposicionista Juan Guaidó por sua suposta ligação com um ataque ao sistema elétrico que gerou um apagão nacional que se estendeu por quatro dias. Chefe do Ministério Público, Tarek William Saab disse à imprensa que solicitou ao Tribunal Supremo de Justiça uma investigação contra Guaidó, presidente da Assembleia Nacional e autointitulado presidente interino do país.

Guaidó é reconhecido por cerca de 50 países, mas o regime do presidente Nicolás Maduro o acusa de “suposto envolvimento na sabotagem realizada no sistema elétrico nacional”, segundo o procurador. Como parte das provas, Saab apresentou uma mensagem divulgada por Guaidó em sua conta no Twitter depois do início do apagão nacional, no dia 7: “A Venezuela tem claro que a luz chega com o fim da usurpação”, escreveu.

O procurador-geral também disse que o líder opositor usa sua conta no Twitter para incitar a violência. A ação do procurador-geral, ex-membro do partido governista, ocorre um dia após Maduro pedir ao Judiciário que atue contra os responsáveis pelos cinco ataques sofridos nos últimos dias ao sistema elétrico. Guaidó, por sua vez, disse que há uma tentativa para levar à Justiça um “processo de perseguição” contra ele.

Autoridades venezuelanas afirmaram que, nesta terça-feira, o apagão ia diminuindo em algumas regiões do país. Ministro da Informação, Jorge Rodríguez disse que a energia estava quase completamente restaurada e que o serviço de água também estava voltando. Fonte: Associated Press.