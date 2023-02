Prisioneiros russos e ucranianos são libertados em troca de detentos

Pelo lado da Ucrânia, 116 residentes do país voltaram para casa; 63 retornaram para a Rússia

Prisioneiros russos e ucranianos voltaram para casa após uma troca dos detentos, disseram autoridades de ambos os lados, neste sábado (4). O principal assessor presidencial ucraniano, Andriy Yermak, informou, no Telegram, que 116 ucranianos foram libertados.

Segundo Yermak, entre os libertados estão as tropas que resistiram em Mariupol, guerrilheiros da região de Kherson e atiradores capturados durante as batalhas em andamento na cidade oriental de Bakhmut. As autoridades russas, por sua vez, anunciaram que 63 soldados russos haviam retornado da Ucrânia após a troca, incluindo alguns prisioneiros de “categoria especial” cuja libertação foi garantida após a mediação dos Emirados Árabes Unidos. O comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia não deu detalhes sobre esses presos de “categoria especial”.