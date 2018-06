Príncipe William começa amanhã visita a Israel e Palestina

O príncipe William deve chegar a Israel e aos territórios palestinos esta semana para a primeira visita oficial de um membro da família real britânica à região. O movimento é histórico, já que por décadas a monarquia britânica se manteve distante das disputas entre Israel e Palestina.

Embora a viagem seja declarada como não-política e dê ênfase especial à tecnologia e aos projetos conjuntos entre árabes e israelenses, o duque de Cambridge também se reunirá com os líderes israelenses e palestinos e visitará lugares históricos de Jerusalém, no coração do conflito.

O príncipe começa sua visita ao Oriente Médio amanhã na Jordânia, onde encontrará refugiados da guerra civil na vizinha Síria e visitará o famoso sítio arqueológico em Jerash, lugar já visitado por sua esposa, Catherine Middleton, quando sua família morava na Jordânia.

Na segunda-feira, ele chegará a Israel e permanecerá no King David Hotel, em Jerusalém, o elegante edifício da era britânica. De lá, ele visitará o litoral de Tel Aviv, a capital financeira e cultural de Israel, e Ramallah, na Cisjordânia, sede do governo palestino. Estão agendadas ainda reuniões com jovens empreendedores, visitas aos setores de tecnologia e mídia de Israel e reuniões com jovens jogadores de futebol judaicos e árabes. Fonte: Associated Press.