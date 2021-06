Príncipe Harry e Meghan Markle anunciam nascimento da filha, Lilibet Diana

O príncipe Harry e a esposa, Meghan Markle, duquesa de Sussex, anunciaram neste domingo, 6, o nascimento de sua segunda filha, Lilibet Diana. O nome homenageia a rainha Elizabeth II, cujo apelido é Lilibet, e a mãe do príncipe, a princesa Diana.

A gravidez de Lilibet foi anunciada em fevereiro deste ano, à véspera do dia de São Valentim – Foto: MISAN HARRIMAN – DUQUES DE SUSSEX

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor nasceu na sexta-feira, 4, no hospital Santa Barbara Cottage, na Califórnia. “No dia 4 de junho, fomos abençoados com a chegada de nossa filha, Lili. Ela é mais do que pudemos imaginar, e somos gratos por todo o amor e por todas as orações que sentimos chegar até nós de todo o mundo”, afirmaram Harry e Meghan em comunicado. “Agradecemos a bondade e o apoio de todos durante este período especial para a nossa família.”

Segundo o secretário de imprensa do casal, tanto a mãe quanto a criança estão bem e já estão em casa. A gravidez de Lilibet foi anunciada em fevereiro deste ano, à véspera do dia de São Valentim. O primeiro filho do casal, Archie, nasceu em 2019. Meghan também sofreu um aborto espontâneo, revelado em julho do ano passado em artigo publicado no The New York Times.

O nascimento acontece após um ano tumultuado para o casal, que decidiu se distanciar da realeza britânica e se mudar para os Estados Unidos para viver de forma independente da coroa. Mesmo assim, o casal mal saiu dos holofotes da mídia desde que deram uma entrevista à apresentadora Oprah Winfrey em fevereiro. Nela, acusaram um membro da realeza de racismo, ao expressar preocupação com o tom de pele de Archie antes de seu nascimento. (Com agências internacionais)