Principais questões globais são clima e transformação digital, diz Charles Michel

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou neste sábado, durante a VI Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe (Celac), que as questões globais mais urgentes são a pandemia de covid-19, o combate às mudanças climáticas e a transformação digital.

Segundo o representante da União Europeia, após os impactos do coronavírus, é necessário que os países foquem na redução de desigualdades sociais, com investimentos em educação e saúde. No evento, Michel também destacou a importância da democracia e da realização de eleições livres.

A cúpula da Celac ocorre hoje no México sem a presença do presidente Jair Bolsonaro e do mandatário da Argentina, Alberto Fernández, que enfrenta uma crise política em sua coalizão de governo.