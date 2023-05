Princesa Diana é homenageada por fãs na internet e comparada com rainha Camilla

O nome da Princesa Diana voltou a ficar nos holofotes após a coroação de seu ex-marido, o rei Charles III, neste sábado, 6. O novo monarca assumiu, ao lado da rainha Camilla Parker, como o atual símbolo da realeza britânica, e a solenidade repercutiu nas redes sociais. A homenagem feita pela nora, a princesa de Gales Catherine, ao usar os mesmos brincos que eram de Diana, também fez com que ela fosse lembrada.

Conhecida como a princesa do povo, Lady Di ficou entre os assuntos mais comentados da internet e a repercussão da sua popularidade entre as décadas de 80 e 90 continuou nos trending topics até a manhã deste domingo, 7.

Fãs e celebridades do mundo todo homenagearam a memória da princesa e relembraram o seu carisma com os súditos. Morta há 25 anos devido a um acidente de carro em 1997 em Paris, na França, Lady Di é até hoje um dos principais símbolos da família real – e também está no centro dos escândalos envolvendo a monarquia.

Durante este sábado e domingo, internautas criticaram a tradição e ironizaram o evento que consagrou Charles III o novo rei. Além dos memes em relação ao seu comportamento e feições, usuários das redes sociais comparavam a mãe dos príncipes William e Harry com a nova rainha, Camilla, um dos motivos para que Lady Di e o então príncipe de Gales seguissem com o divórcio em 1996.

Dentre os comentários, rejeitavam a presença de Camilla no trono e ressaltavam Diana como a verdadeira rainha. “No coração do mundo, a verdadeira rainha é a eterna princesa Diana, cuja vida foi tirada por interesses obscuros da coroa. Que Lady Di viva hoje e sempre”, disse uma internauta.

Apesar de alguns usuários concordarem com o casamento infeliz que Diana tinha com Charles, o desejo por ver a Lady Di na coroação foi lamentado por muitos fãs e as consequências do divórcio recaem até hoje sob o colo dos novos monarcas.