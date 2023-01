Mundo Primeiro-ministro do Reino Unido destitui presidente do seu partido

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, destituiu, neste domingo, 28, o presidente do Partido Conservador, devido a uma “violação grave” das normas ministeriais. Havia uma pressão crescente para que Nadhim Zahawi fosse destituído, entre acusações de que havia feito um acordo por vários milhões de dólares em impostos sem pagar no período em que dirigiu o Tesouro Britânico (entre julho e setembro de 2022, nos últimos meses do mandato de Boris Johnson como primeiro-ministro).

Em uma carta para Zahaei, Sunak escreveu ter sido obrigado a tomar medidas por prometer, no início de seu mandato, que seu governo “teria integridade, profissionalismo e prestaria contas em todos os níveis”.

Zahawi, fundador do site de enquetes YouGov, admitiu uma disputa fiscal, mas alegou que seu erro foi “por descuido e não deliberado”. O acordo com as autoridades tributárias foi de cerca de 5 milhões de libras (6,2 milhões de dólares), segundo a imprensa britânica.

A investigação da fazenda britânica se centrou na venda de ações da YouGov por um valor de 27 milhões de libras (33,4 milhões de dólares).

Sunak disse que havia tomado sua decisão após uma investigação sobre as finanças do presidente do partido realizada pelo assessor independente de padrões do governo.

O relatório de Laurie Magnus concluiu que Zahawi havia mostrado uma “consideração insuficiente” para as normas ministeriais e as exigências de “ser honesto, aberto e um líder exemplar com seu próprio comportamento” na vida pública. Fonte: Associated Press.