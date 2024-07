Primeiro-ministro do Japão participa de cúpula da Otan e de reunião bilateral na Alemanha

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, participará da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) entre 10 a 11 de julho, em Washington, nos Estados Unidos. Em seguida, o premiê viajará para atender a reunião bilateral entre Japão e Alemanha, em Berlim, no dia 12 de julho. Em comunicado oficial, o governo japonês afirma que o objetivo é ampliar a cooperação “entre países com ideias semelhantes” em meio à “grave situação internacional atual”.