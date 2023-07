Mundo Primeiro-ministro do Iraque discute aumento de cooperação com presidente da Síria

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia Al-Sudani, se encontrou neste domingo (16) com o presidente sírio, Bashar Assad, em Damasco, na Síria. Esta foi a primeira viagem da autoridade iraquiana ao país desde o início do conflito civil sírio, há 12 anos. Os líderes discutiram relações mútuas e cooperação entre os países vizinhos, entre outros assuntos, segundo o gabinete do presidente da Síria.

A repórteres, Assad e Al-Sudani disseram conversar sobre o combate às drogas, o retorno dos refugiados sírios e a necessidade de suspender as sanções ocidentais impostas à Síria. Os líderes também falaram sobre os ataques de Israel no país devastado pela guerra e sobre a escassez de água no rio Eufrates, que corta os dois países. Iraque e Síria mantêm relações estreitas há anos.

A cooperação de segurança contra grupos extremistas provavelmente estará no topo da agenda da visita de Al-Sudani. Os países têm uma fronteira conjunta de 600 quilômetros de extensão e, em junho de 2014, o grupo Estado Islâmico (EI) estabeleceu seu modelo de governo na região. O EI foi derrotado no Iraque em 2017 e em março de 2019 na Síria. Fonte: Associated Press.