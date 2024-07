Primeiro-ministro da Espanha comemora derrota da extrema direita na França

O presidente do governo da Espanha, cargo equivalente ao de primeiro-ministro, Pedro Sánchez, comemorou a derrota da extrema direita nas eleições legislativas da França neste domingo, 7.

“Esta semana, dois dos maiores países da Europa escolheram o mesmo caminho que a Espanha escolheu há um ano: rejeição da extrema direita e um compromisso decisivo com uma esquerda social que resolva os problemas das pessoas com políticas sérias e corajosas”, declarou o premiê, que é do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), em postagem no X, antigo Twitter.

“O Reino Unido e a França disseram SIM ao progresso e ao avanço social e NÃO ao retrocesso nos direitos e liberdades”, afirmou. “Com a extrema direita não se faz acordo nem se governa”, concluiu.

O coalização de esquerda Nova Frente Popular (NFP) foi a mais votada no segundo turno das eleições francesas, de acordo com resultados preliminares, seguida aliança governista Juntos. A Reunião Nacional, de extrema direita, ficou em terceiro lugar.