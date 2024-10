Primeiro-ministro britânico nega alegação de Trump sobre interferência em eleição

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, rejeitou a alegação da campanha de Donald Trump de que o Partido Trabalhista está interferindo ilegalmente na eleição presidencial dos EUA.

Uma declaração no site de Trump na noite de terça-feira, 22, disse que uma queixa oficial havia sido apresentada à Comissão Eleitoral Federal contra o Partido Trabalhista e a campanha da vice-presidente Kamala Harris, alegando “contribuições ilegais de campanhas estrangeiras e interferência em nossas eleições”.

A reclamação se referia a reportagens sobre reuniões entre funcionários do Partido Trabalhista e do Partido Democrata e a uma publicação no LinkedIn, agora excluída, na qual um funcionário do Reino Unido disse que havia “quase 100 pessoas do Partido Trabalhista indo para os EUA” para visitar estados decisivos.

Starmer afirmou que todos os membros do partido estavam em solo americano como voluntários. “Foi o que eles fizeram em eleições anteriores e é o que estão fazendo nesta eleição”, disse ele aos repórteres.

O primeiro-ministro enfatizou que o assunto não prejudicaria o relacionamento que ele tentou construir com Trump e que trabalhará com “quem quer que o povo americano eleja como seu presidente nas eleições”.