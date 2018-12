Primeira-ministra do Reino Unido enfrentará voto de não confiança nesta 4ª feira

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, enfrentará um voto de não confiança no Parlamento britânico nesta quarta-feira, segundo a mídia britânica.

A decisão veio depois que May adiou por tempo indeterminado uma votação parlamentar sobre o acordo de Brexit que seu governo fechou com autoridades da União Europeia. A votação estava marcada para terça-feira (11) e a expectativa era de que o acordo fosse rejeitado por ampla margem.

De acordo com a Reuters, a Casa dos Comuns (equivalente à Câmara dos Deputados brasileira) do Parlamento votará a contestação à liderança de May entre 16h e 18h (de Brasília) e um anúncio do resultado será feito logo em seguida.