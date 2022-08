Primeira-ministra da Finlândia surge em vídeo dançando até o chão e é criticada

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, está recebendo críticas de opositores após aparecer dançando e festejando em um vídeo que tem circulado nas redes sociais. Uma política chegou a pedir que ela fizesse teste de drogas por causa da filmagem, o que Marin nega ter utilizado e afirmou que estava fazendo nada demais.

Nas imagens , a premiê de 36 anos aparece dançando e cantando com amigos, incluindo celebridades finlandesas, segundo jornais locais. Marin é a primeira-ministra mais jovem do mundo e nunca negou que gosta de frequentar festas, já tendo sido fotografada em festivais de música. Na semana passada, ela foi chamada de “primeira-ministra mais legal do mundo” pelo jornal alemão Bild.

No ano passado, Marin se desculpou por ir a festas depois de entrar em contato uma pessoa que depois testou positivo para covid-19. Na época ela teria ido à festa sem levar o celular de trabalho, o que impediu que sua equipe a avisasse do contato próximo. Marin não testou positivo.

A oposição não hesitou em criticar a líder finlandesa, com a líder do Partido dos Finlandeses, Riikka Purra, exigindo que Marin fizesse um teste de drogas. Ela negou usar drogas, dizendo que apenas bebeu álcool e festejava “de maneira barulhenta”.

Outros, no entanto, defenderam o direito de Marin frequentar festas. A deputada social-democrata, Antti Lindtman, disse que ela tinha “muita simpatia e apoio”. Houve “dança em um evento privado”, disse. “Não vejo nada para falar sobre.”

A premiê comentou o vídeo dizendo que sabia que estava sendo filmada, mas estava chateada pelo conteúdo ter se tornado público. “Dancei, cantei e festejei – coisas perfeitamente legais. E nunca estive em uma situação em que vi ou soube de outras pessoas usando drogas”, acrescentou em declaração à imprensa finlandesa.

Não está claro quem vazou o vídeo, que parece ter sido postado como um stories do Instagram e apresenta clipes feitos em diferentes momentos da noite.

Marin disse aos jornalistas: “Tenho uma vida familiar, tenho uma vida profissional e tenho tempo livre para passar com meus amigos. Praticamente o mesmo que muitas pessoas da minha idade”. E acrescentou que não vê necessidade de mudar seu comportamento. “Vou ser exatamente a mesma pessoa que tenho sido até agora e espero que isso seja aceito”, disse ela.

Os críticos apontaram que a Finlândia, que compartilha uma fronteira terrestre de 1.340 quilômetros com a Rússia, enfrenta altos preços de eletricidade, entre outros problemas da invasão russa da Ucrânia. O país recentemente abandonou sua posição de longa neutralidade e pediu para se juntar à Otan.

Nas redes sociais houve quem criticasse o comportamento de Marin, dizendo que não era adequado para o cargo, enquanto outros a defendiam dizendo que as imagens provavam que ela realmente era a premiê mais legal como o jornal alemão a definiu.

Marin é membro da “geração cool”, disse o jornal Bild, “a política mais importante do seu país, que o conduziu a uma das crises mais perigosas do seu tempo – e que ainda encontra tempo para festejar”.

Entre os convidados que também aparecem na filmagem estão conhecidos apresentadores de TV e rádio, influenciadores, estilista, a cantora Alma e um deputado do Partido Social Democrata de Marin.

Marin é primeira-ministra da Finlândia desde dezembro de 2019 e mantém o apoio de seu partido. Sua atuação durante a pandemia de covid-19 foi muito elogiada, com a Finlândia se saindo melhor em termos de contágios e mortes que muitos países da Europa. A rápida respostas à invasão russa da Ucrânia também é motivo de elogio à premiê.