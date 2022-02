Pressão de sanções econômicas é ilegal e viola lei internacional, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, classificou de “ilegais” as sanções econômicas aplicadas por potencias ocidentais contra o país. Em coletiva de imprensa conjunta com o presidente de Belarus, Aleksandr Lukashenko, o líder russo afirmou que as punições violam a lei internacional e serão adotas independentemente de haver motivo ou não. Segundo ele, o Kremlin tem atuado para fortalecer a economia nacional e blindá-la contra as medidas externas.

Putin também exortou a Ucrânia a negociar uma solução pacífica para o conflito com grupos separatistas na região de Donbass, no leste do território ucraniano. Ele acusou Kiev de se recusar a sentar à mesa de negociações.

As tensões sobre Rússia e Ucrânia continuam a crescer. Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, avisou que vai conversar com outros líderes ocidentais sobre a crise, enquanto esforços diplomáticos das últimas horas se intensificaram para impedir um eventual ataque russo ao país vizinho.