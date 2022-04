Presidentes da Polônia e Países Bálticos vão a Kiev, em sinal de apoio

Os presidentes da Polônia e dos Países Bálticos – Estônia, Letônia e Lituânia – viajaram para Kiev nesta quarta-feira, 13, num gesto de apoio à Ucrânia, após o presidente russo, Vladimir Putin prometer seguir adiante com a ofensiva que já dura sete semanas.

Os líderes dos quatro países – todos integrantes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que temem a perspectiva de também enfrentarem ataques da Rússia se a Ucrânia sucumbir – vão se reunir com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Em uma das batalhas mais cruciais da guerra, a Rússia anunciou que mais de 1.000 soldados russos se renderam na cidade sitiada de Mariupol. A informação não pôde ser verificada, e não há clareza de quão significativo seria o feito se confirmado.

Nesta terça, Putin insistiu que Moscou “não tinha outra escolha” além de invadir a Ucrânia e argumentou que a ofensiva tem o objetivo de proteger pessoas em áreas do leste ucraniano e garantir a segurança da própria Rússia. Ele também prometeu que a operação prosseguirá até ser “totalmente concluída”. Fonte: Associated Press.