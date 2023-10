Presidentes da Colômbia e China assinam instrumentos de cooperação

A China e a Colômbia avançaram em sua relação comercial e no intercâmbio de conhecimentos nesta quarta-feira ao inscrever 13 instrumentos de cooperação após um reunião entre os presidentes dos países, Xi Jingping e Gustavo Petro, em Pequim.

Os países assinaram um protocolo sanitário para a exportação de carne bovina e quinoa colombiana a partir de 2024, que estabelece os requisitos de inspeção, quarentena e saúde.

Também assinaram memorandos de entendimento que procuram explorar como aumentar o volume do intercâmbio do comércio através das carteiras comerciais, em conjunto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China.